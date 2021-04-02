Госдепартамент США и Пентагон заверяют Киев в поддержке

Госдепартамент США считает действия России, которая сосредотачивает войска возле границ Украины, агрессивными и провокационными. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. "Мы возражаем против агрессивных действий, нацеленных на запугивание или угрожающих нашему партнеру - Украине", - отметил он.

"Мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной", - заявил Прайс, подчеркнув обеспокоенность Вашингтона происходящим в этом регионе.

Высокопоставленные представители американской администрации провели телефонные переговоры с представителями Украины. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

В четверг состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. "Я подтвердил нашу непоколебимую готовность поддержать суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины", - написал Остин в своем Twitter.

Россия не вывела войска после учений

Информация о том, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно 4 тысячи российских военных, появилась в газете The New York Times (NYT) 30 марта . Эту цифру озвучил изданию один из официальных источников.

Кроме того, по сведениям газеты, еще на прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В социальных сетях также начали появляться сообщения, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.