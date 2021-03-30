Шантаж Макрона: Почему Кулеба «требует мира» от Франции

Тарас Паньо / Depo.ua

Нехитрые попытки украинских дипломатов организовать новый нормандский саммит, апеллируя к политической важности и влиянию наших европейских союзников, и намекая, что без немедленной встречи в верхах ситуация с безопасностью будет деградировать и дальше, является, безусловно, интересными. Но могут иметь весьма неприятный обратный эффект.

Если до сих пор украинские чиновники, общаясь с западными СМИ или даже направляя туда свои материалы, выбирали, как правило, англоязычные, то действующий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сломал традицию. И написал колонку для ежедневной французской газеты Le Figaro.

В колонке, действительно есть, немало полезных вещей - и о нежелании России вести продуктивные переговоры по решению конфликта, и о деградации "усиленного режима прекращения огня", и о том, что российский президент сознательно выбирает тактику ожидания и вооруженных провокаций для проталкивания своего видения возможного финала конфликта. Для сжатого информирования французских граждан о перипетиях переговоров в нормандском и минском форматах - идеальная вышла колонка.

Впрочем, ее главная цель - не информирования. К цели подводит пассаж о дипломатической влиятельности Макрона в начале материала, где Кулеба рассказывает, что "у французского президента есть множество лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать в конце концов найти путь к справедливому и прочному миру".

А ближе к концу излагает свою то ли просьбу, то ли указание, полностью. И пишет, что "сейчас самое подходящее время попробовать дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой".

По сути, эти пассажи являются деликатным, льстивым, но все же шантажом Франции. Поскольку, по логике повествования, в случае, если Эмманюэль Макрон "не будет прилагать усилий" - то есть не попытается уговорить Владимира Путина на новую встречу нормандской четверки на высшем уровне - это будет значить, что он будет вроде как соответственным за ухудшение ситуации - при том не только "за столами", но и "на передовой".

И Кулеба, как адекватный дипломат, не может не понимать, что его пассажи выглядят не слишком уместно. Но поскольку он их все-таки озвучивает, и не в письме, а в популярной ежедневной газете - то можно предположить, что кто-то его к этому принуждает. Реальные возможности давить на Кулебу, очевидно, есть не у многих людей. В списке наиболее вероятных кандидатур - президент, премьер-министр, и руководитель Офиса президента.

И если бы речь шла о шансе на реальное установление мира на Донбассе - то и это давление на главного дипломата, и завуалированный дипломатический шантаж Парижа были бы вполне оправданными. Но сегодня, будучи хоть немного знакомым с позицией Кремля, крайне сложно надеяться, что очередная нормандская встреча что-то изменит. Новый разговор с Путиным не только не приведет к миру - он не даст даже призрачных шансов на обмен пленными или реальное разведение сил.

О том, что Украина должна сначала внести все желаемые для Кремля изменения в законодательство, согласиться на фейковые выборы в "Л-ДНР" - и только после того сможет претендовать на что-то еще, неоднократно заявлял как российский президент, так и все без исключения задействованные в переговорах российские чиновники.

При таких условиях очередная нормандская встреча на высшем уровне - это исключительно имиджевый проект президента Зеленского. И в Париже не могут этого не понимать. Как не могут не понимать, что даже для того, чтобы убедить Путина снова сесть за переговорный стол, придется идти на какие-то уступки. Или Парижу, или Киеву, или обоим вместе.

И в случае, если Украина продолжит жестко требовать такой встречи, у президента Макрона остается широкое поле для дипломатического маневра. Включая с обменом согласия Путина на очередные бессмысленные и безрезультатные переговоры на сокращение публичной поддержки Украины со стороны Парижа. Хотелось бы верить, что украинская дипломатия вовремя остановится и не доведет ситуацию до такого выбора.