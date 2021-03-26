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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг с 25% голосов, за ним - Порошенко и Бойко
11:13 26.03.2021 |
Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта.
Согласно данным исследования, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
За пятого президента Украины, лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 12,6%, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 11,8%.
Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,7%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 5,2%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 3,8%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 3,7%, экс-нардепа Евгения Мураева - 3,7%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,3%, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка - 2,8%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 1,6%, лидера партии "Голос" Киру Рудик - 0,5%.
Рейтинг доверия к политикам возглавляет также президент Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.
В свою очередь Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 67%, Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%, Бойко доверяют 23%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%, бывшему президенту Грузии Михаэлу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют - 61%, не знают его - 11%, одному из лидеров партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%., премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 53%, почти треть не слышали о таком, секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют - 15%, не знают его - 77%.
Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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