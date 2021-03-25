В Госдепе США назвали ожидания Вашингтона от Украины

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечающий в Государственном департаменте за политику Соединенных Штатов в отношении региона и Украины, назвал ожидания Вашингтона в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кент рассказал в интервью "Голосу Америки".

Кент сказал, что ожидает разговора между президентами США и Украины "в ближайшее время". Но, по его словам, звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями.

"Ожидания украинцев и американцев понятны. Усилия по реформам нужно продолжать и усиливать. Абсолютно важен судебный сектор. То, как украинская власть выйдет из конституционного кризиса, созданного Конституционным судом, который подрывает и откладывает изменения, является настоящим вызовом для украинцев", - подчеркнул американский дипломат.

Он отметил, что в этой связи США готовы поддержать Украину в качестве партнера.

"Но если быть точным, то любой закон, который ставит под угрозу независимость организаций, будь то НАБУ или Национальный банк, не помогает Украине. И международным партнерам - МВФ или США - будет сложно продолжать поддержку, если эти усилия не ведут к необходимым Украине реформам и изменениям", - добавил он.

"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", - подчеркнул представитель Госдепа.

Кент также считает, что самое главное, чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу.

"Если оглянуться на 2019 год, когда были выборы президента и Верховной рады, президент Зеленский и "Слуга народа" были избраны на обещаниях реформ и изменений. Поэтому я думаю, что ответ, который должна дать нынешняя украинская власть, заключается прежде всего в этом", - отметил дипломат.