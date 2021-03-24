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Срок расследования по делу судей ОАСК не был продлен из-за отсутствия на то оснований - ВАКС
14:21 24.03.2021 |
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в продлении сроков досудебного расследования по делу, подозреваемыми в котором являются судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК), из-за недостаточного обоснования необходимости продления этих сроков, поясняют в ВАКС.
В комментарии судьи-спикера ВАКС Веры Михайленко, обнародованном на сайте ВАКС в среду, в частности, значится, что следственный судья 17 марта отказал детективам НАБУ в продлении срока досудебного расследования по "делу ОАСК".
"Рассматривая ходатайство, следственный судья пришел к выводу, что предоставленными материалами подтверждено наличие достаточных оснований полагать, что произошло событие уголовного преступления, которое дало основания для уведомления о подозрении вышеупомянутым лицам... Вместе с тем... ни в ходатайстве, ни в судебном заседании сторона обвинения не привела новых обстоятельств, которые бы препятствовали осуществлению перечисленных следственных и процессуальных действий в срок до 17 марта 2021, и которые обусловливают продление срока предварительного расследования до двенадцати месяцев", - поясняет судья-спикер.
В комментарии также отмечается, что указанные в ходатайстве детектива следственные и процессуальные действия уже были предметом исследования следственным судьей в ходе рассмотрения предыдущих ходатайств детектива о продлении срока до шести и до восьми месяцев.
Как сообщалось, на заседании 15 марта ВАКС постановил приостановить производство до розыска подозреваемого главы ОАСК Павла Вовка
11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.
Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.
17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.
Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.
1 февраля детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ.
Ранее ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.
Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.
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