Пойманный на взятке в $100 тысяч прокурор Мазурик восстановился в должности





Прокурор Святослав Мазурик, которого в прошлом был задержан на получении $100 тыс. взятки, вернулся работать на свою должность в Киевскую городскую прокуратуру №6. Он также представляет обвинение по уголовным делам.

Об этом пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на ответ прокуратуры города Киева на информационный запрос издания.

Святослава Мазурика задержали летом прошлого года при получении $100 тыс. взятки от сотрудника банка. "Слидство.Инфо" в своем расследовании публиковало скрытое видео, как Мазурик пытался запихнуть деньги в свою сумку.

Тогда Мазурика взяли под стражу с правом внесения залога и отстранили от должности. Его действия квалифицировали как мошенничество, служебный подлог и ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Однако в январе 2021 года он вернулся на работу. По данным прокуратуры, на тот момент истек срок отстранения судом его от должности.Также недавно ему уменьшили залог с 630 тыс. грн. до 227 тыс. грн.

По информации из судебного реестра, Мазурик регулярно ходит на судебные заседания, где представляет сторону обвинения как прокурор. Несмотря на то, что он и сам является подозреваемым в коррупции.

В столичной прокуратуре сообщили, что по Мазурику проводили два служебных расследования. По одному из них на прокурора составили дисциплинарную жалобу и направили в кадровую комиссию. В то же время, по результатам второго расследования решили, что подозреваемый во взяточничестве Мазурик не нарушил правил прокурорской этики.

"По результатам другого служебного расследования не подтверждено фактов несоблюдения последним требований правил прокурорской этики, в связи с чем составлен соответствующий вывод", - отметили в киевской прокуратуре.

4 июня 2020 год столичного прокурора Святослава Мазурика задержали при получении пакета, в котором, как утверждают правоохранители, было $100 тыс. За эти средства, как сообщают в Государственном бюро расследований, прокурор якобы должен был закрыть дело в отношении служащих "Банка Альянс", а также обещал в дальнейшем помогать банкирам решать проблемы с законом.

Позже правоохранители обнаружили, что Мазурик вместе с сообщником из СБУ фактически создали фейковое уголовное производство, чтобы шантажировать работников банка.

Перед тем, как получить пакет, Мазурик хвастался банкиру, что может решить в Киевском апелляционном суде практически любой вопрос. Жена прокурора Наталья Мазурик работает в этом суде главным специалистом. Накануне встречи с банкиром Святослав Мазурик несколько раз посещал автосалон Mercedes-Benz в Киеве. Как заявлял в суде представитель обвинения, Мазурик за взятку планировал купить автомобиль.

Адвокатом Мазурика является Александр Лысак, который также, в частности, представлял интересы экс-главы налоговой Романа Насирова. В июле Мазурик задекларировал, что заплатил 2,2 млн грн ему по договору об оказании правовой помощи.

27 августа 2020 года подозрение в этом деле сообщили также оперуполномоченному 1 сектора 3 отдела 1 управления ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины Андрею Парасочке.