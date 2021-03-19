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Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан
16:23 19.03.2021 |
Кассационный административный суд Верховного суда (КАС ВС) отказал в удовлетворении иска харьковского юриста, члена "Чугуевской правозащитной группы" Романа Лихачева по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского, которым было введено в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к телеканалам в отношении трех телеканалов.
"При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", - сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.
Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней.
Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.
Помимо рассмотренного судом иска, на рассмотрении КАС ВС остаются ещё 10 исковых заявлений, в которых обжалуется указ президента о применении санкций в отношении телеканалов.
Так, 18 марта было открыто производство по иску ООО "Партнер ТВ", в котором просят признать противоправным и недействительным п.6 приложения 2 к указу президента, которым вводятся санкции в отношении истца.
Также суд на заседании 29 марта рассмотрит иск ООО "Лидер ТВ", в отношении которого п.6 приложения 2 к указу также вводятся санкции.
В тот же день, 29 марта, будет рассмотрен аналогичный иск ООО "Новости 24 часа" и обжалующий указ иск физического лица.
Назначены к рассмотрению иски ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" и ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".
Кроме того, суд рассмотрит иск народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака о признании противоправным и отмене указа в части (приложение 1 к решению СНБО, которым против него вводятся персональные санкции).
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.
Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".
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