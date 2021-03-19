Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

Тарас Паньо / Depo.ua

Иранский окончательный отчет относительно сбивания украинского самолета МАУ привел к неизбежной конфронтации между Киевом и Тегераном, первой фазой которой стали чрезвычайно резкие заявления главы украинского МИД.

О том, что конфликт между Украиной и Ираном относительно методов расследования ракетной атаки "стражей революции" на пассажирский самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752 является практически неизбежным, стало ясно еще в феврале. Когда спецдокладчик ООН по внесудебным и произвольным казням, Агнес Калламар, которая была знакома с ходом расследования, фактически обвинила Иран в его саботаже.

Реальность не обманула этих надежд - вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое отношение к финальному варианту иранского отчета. Который он назвал "большим отчаянием для Украины и всего цивилизованного мира".

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы - ложными. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это - не отчет. Это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран" - такую характеристику главный украинский дипломат дал результатам иранского следствия.

При этом содержание отчета до сих пор остается непубличным. Но, несмотря на реакцию Кулебы, можно обоснованно предположить, что из документа никуда не делись давно озвученные тезисы командующего воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде. Который сразу после того, как Иран признал вину, заявил, что во всем виноват исключительно оператор сил противовоздушной обороны Ирана. Который "самостоятельно" решил выпустить крылатую ракету по самолету, "не сумев" связаться с командованием.

И, скорее всего, в отчете нет ответов на вопросы о том, почему Иран, ожидая воздушной атаки военных США, не закрыл свое воздушное пространство для пассажирских самолетов. И как оператору удалось так "ошибиться", спутав украинский самолет с ракетой США - и учитывал ли он при этом стандартные процедуры проверки - ответ транспорндера, размеры, угол набора или сброса высоты, скорость, и так далее.

То есть Тегеран, скорее всего, списал гибель без малого двух сотен людей на "халатность" одного военного в невысоких чинах. Хотя, даже если абстрагироваться от совсем уж неприятных версий о спланированном характере трагических событий, у оператора ПВО должен был быть командир, и у системы ПВО должны были быть диспетчеры, и время для принятия решения, по данным западных экспертов, было не 10 секунд, а как минимум 40. Похоже, все эти вопросы также остались "за бортом" расследования.

Так уж сложилось, что сбили было именно украинский самолет. И международная координационная группа стран, граждане которых пострадали в той трагедии, доверила Киеву вести переговоры с Ираном от имени пострадавших.

Поэтому отступать, пренебрегая интересами как украинских семей, из которых происходили члены экипажа, так и сотен родственников погибших из Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании, да и самого Ирана, в конце концов, Украина в этой ситуации не имеет права.

Обидно только, что в установлении правды о трагедии официальный Тегеран никакой помощи не предоставит.

И, если учесть закрытый и тоталитарный характер иранского общества, методы международных расследователей, которые неплохо сработали с Россией в деле о другом сбитом самолете, также вряд ли сработают.

Поэтому, как размышлял в перехваченном западными спецслужбами разговоре глава МИД Ирана Джавад Зариф, правда относительно этой трагедии "может никогда не раскрыться". И это нераскрытая правда еще долго будет отравлять как жизнь тех, кто хотел бы знать реальные обстоятельства смерти своих родных и близких, так и отношения Ирана с остальным миром.

