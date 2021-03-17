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От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос
21:16 17.03.2021 |
В вопросе ожиданий от дальнейшей деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины 41% украинцев заяляют о преимущественно негативных ожиданиях, 19% - о преимущественно положительных, а 30% считают, что будут как негативные, так и положительные результаты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова в марте 2021 года.
Результаты деятельности Зеленского в должности президента 44% опрошенных оценивают преимущественно негативно, 15% - преимущественно положительно, а 37% заявили, что есть как негативные, так и положительные результаты.
Оценивая, владеет ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью для должности президента Украины, по пятибальной шкале, 58% опрошенных выбрали баллы "1" или "2", соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, а 16% - баллы "4" или "5", соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности.
Качества личности Зеленского считают не подходящими для должности президента 47% украинцев. При этом 18% опрошенных заявили, что личные качества Зеленского соответствуют должности главы государства, а 29% - соответствуют и не соответствуют в равной степени.
Относительно эмоциональной оценки, то 39% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 18,5% ˗ преимущественно положительные, 26% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13% ˗ не вызывает каких-либо эмоций.
Оценка гражданами личных качеств и деятельности президента Украины осуществлялась с помощью вопросов, входящих в социологический тест "Политическое кресло", разработанный доктором социологических наук, ведущим научным сотрудником Института социологии НАН Украины Сергеем Дембицким. В структуру этого теста входит эмоциональная оценка респондентами политика, оценка его личностных качеств, профессионального опыта и компетентности, оценка результатов деятельности, а также ожидания от его будущей деятельности.
Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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