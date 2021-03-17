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Рейтинг партий: «СН» - 26,5%, «ЕС» - 20%, ОПЗЖ - 18%, «Батькивщина» - 9%, «Сила и честь» - 5%, - опрос «Центра Разумкова»
17:24 17.03.2021 |
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы 5 партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.
За "Слугу народа" готовы отдать голоса 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.
"Европейскую солидарность" поддерживают 20% респондентов, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщину" - 9%, за партию "Сила и честь" - 5%.
Отдать голоса за "Голос", ВО "Свобода" и "Украинскую стратегию Гройсмана" готовы по 3%, за "Радикальную партия Олега Ляшко" и "Партию Шария" - 2%, за партии "Гражданская позиция", "Оппозиционный Блок" и "УДАР" - по 1%.
Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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