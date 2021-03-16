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Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Медведчуком - опрос Центра Разумкова
13:58 16.03.2021 |
Около 46% украинцев поддерживают введение санкций против связанных с нардепом Виктором Медведчуком (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") телеканалов "112", ZIK и NewsOne, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку (фракция "ОПЗЖ"), свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова социологического исследования.
Так, согласно результатом исследования 52% респондентов ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne" и прекращения их вещания, еще 39% ответили, что "кое-что слышали об этом", а 9% - что "впервые об этом слышат".
При этом среди всех опрошенных 46% поддерживают введение санкций против этих телеканалов и прекращение их вещания (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 51%), не поддерживают эти санкции - соответственно 31% и 33%.
Поддерживают эти санкции большинство (75%) жителей Западного региона (не поддерживают - 11% жителей этого региона) и относительное большинство жителей Центрального региона (соответственно 48% и 27%).
В то же время, большинство жителей восточного региона эти санкции не поддерживают (соответственно 24,5% и 54%). В южном регионе доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает санкции, статистически значимо не отличаются (соответственно 32% и 34%).
Санкции поддерживает большинство или относительное большинство представителей всех возрастных групп, кроме самой старшей возрастной группы (60 и более лет), где доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает санкции, статистически значимо не отличаются (соответственно 40,5% и 40% ).
Поддерживают санкции против этих каналов большинство представителей электората партии "Европейская солидарность" (соответственно 72% и 13,5%), партии "Слуга народа" (соответственно 60% и 16%) и относительное большинство представителей электората ВО "Батькивщина" (соответственно 43% и 32%). Большинство представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддерживают эти санкции (соответственно 8% и 82%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.
Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".
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