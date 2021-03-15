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АНАЛИТИКА

Съезд доктринеров: Как «слуги» начали готовиться к выборам

09:33 15.03.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / / Depo.ua

Президентская партия так активно взялась за свое развитие, что это напоминает подготовку к выборам. К очередным или внеочередным, будет видно по масштабности деятельности президента и его партийцев на том направлении, которое эксперты называют "патриотическим поворотом".

"Слуги народа" провели 11-й съезд, который точно запомнится больше, чем предыдущие, ведь на нем утвердили в новой редакции устав партии, избрали и переизбрали ее высшее руководство, а главное - поддержали новую программу под громким названием "Доктрина политической партии "Слуга народа"".

"Фактически можем говорить, что доктрина - это в той или иной степени основополагающая, основная часть стратегии развития страны. Какой бы мы сейчас документ не читали - или Национальную экономическую стратегию, которую Кабмин утвердил, или нашу доктрину партии, это все будет переплетаться. И наконец мы за 30 лет получим нечто похожее на стратегические документы страны. Это поможет нам эффективнее воплощать изменения", - заявил на съезде председатель партии Александр Корниенко. Так что же написано в этом документе?

Страна мечты с НАТО, без "нациков" и "ватников"

В преамбуле и далее по тексту указано много свершений партии и президента и определено, кто и что виноваты и виновато в их ошибках. И нет, не сами "слуги", а "вызовы, которых не имела ни одна властная команда в истории независимой Украины". Масштабы вызовов, заметим, несколько преувеличены. Из всех перечисленных проблем действительно новой является пандемия коронавируса, что касается российской гибридной агрессии, информационных атак, фейков и так далее, то предшественникам "слуг" с этими вещами пришлось столкнуться куда больше.

Какие же победы авторы документа записали в преамбуле? Отмена депутатской неприкосновенности, возвращение ответственности за незаконное обогащение, освобождение от коррупции рынков земли, спирта, янтаря, закрытие вывода денег в офшоры, "невиданное по объемам" строительство дорог и социальной инфраструктуры, успешное завершение реформы децентрализации. Вспомнили и о "полном и всеобъемлющем прекращения огня на Донбассе".

Успешность каждого из этих пунктов можно подвергнуть сомнению. Например, рынок земли еще не заработал, поэтому рано вешать на себя ордена. Депутатская неприкосновенность отменена, однако с момента этого решения реальные проблемы с антикоррупционными органами возникли, кажется, только у нардепа Юрченко, которого "слуги" быстренько исключили из своих рядов. Разражались громкие скандалы вокруг финансирования "Большого строительства". Что касается мира на Донбассе, то нынешний "патриотический поворот" в действиях власти лишь подтверждает, что ее предыдущая политика в отношении возможностей договориться с Россией завершилась ничем.

Цель доктрины "слуг" - страна мечты. Авторы партийного документа говорят, что это не утопия. Но пункты, которыми обосновывается поставленная цель, выглядят так: обо всем хорошем и против всего плохого. Поэтому на этой части доктрины останавливаться смысла нету. Следующий пункт - "Наш подход". Сначала снова достается "старым политикам", в отличие от которых президент Зеленский и "слуги" действуют иначе. Как - авторы расписывают в восьми пунктах. Самый интересный из них - "командность". Монобольшинство, которое без опоры на сателлитов в парламенте уже давно собственными силами не может принять почти ничего, действительно выглядит как "команда".

И еще один момент: в тексте доктрины поются дифирамбы президенту Зеленскому: "... не отклонились от курса, намеченного президентом Владимиром Зеленским", "каждый из нас, членов большой команды президента Зеленского, ответственен за результат реализации стратегических и программных направлений", "мы достигаем успеха благодаря консолидации усилий, единству команды и нашей преданности целям и задачам, которые были определены президентом Владимиром Зеленским"... Похоже, на наших глазах взращивают крайне опасную для демократии вещь - культ личности. Поэтому неудивительно, что "слуги" упрашивают своего лидера нарушить обещание не баллотироваться в президенты во второй раз.

Наибольшая по объему часть доктрины - программа изменений, включающая пять стратегических (мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие) и 20 секторальных направлений. "Слуги" отмечают необходимость получения ПДЧ в НАТО, укрепления и реформирования Вооруженных сил, продвижения к деоккупации Крыма и части Донбасса, то есть предлагают те вещи, которые поддерживает национал-патриотический электорат. Обещает президентская партия преодолевать расколы на восток и запад, на "нациков" и "ватников". Это уже реверанс в сторону избирателей, которым нравится риторика о "сшивании страны".

В целом же задача по выполнению стратегических и секторальных направлений в доктрине - сочетание вполне реалистичных шагов с популизмом. Особенно когда речь идет об обещаниях повысить пенсии до 7 тысяч, зарплаты врачей до 23 тысяч (о повышении для учителей почему-то забыли). А есть пункты совершенно без конкретики: "увеличить количество рабочих мест", или "увеличение участия молодежи в общественной жизни", или "увеличение части населения, занимающегося двигательной активностью и спортом". Но на избирателей лучше всего действуют именно популистские обещания. Кому, как не "слугам", хорошо об этом известно с 2019 года.

Как КПСС или как "Единая Россия"

В президентской партии теперь будут политсовет и Национальный совет общин. В каждой области предлагается такая же структура - свои политсоветы и Советы общин, куда будут входить председатели местных ячеек.

На первый взгляд, напоминает некий эксперимент. Но немного иначе это выглядит, если посмотреть на систему управления, которую выстраивают "зеленые". Благодаря наличию монобольшинства в парламенте, пусть и формального, вся власть сейчас принадлежит одной партии: у нее - свой президент, свое правительство, они согласовывают и назначают руководителей областей и районов. "Слуги" - некая КПСС в условиях многопартийной системы. Или, скорее, "Единая Россия". Где оппозиционные и условно оппозиционные фракции в парламенте фактически лишены возможности воплощать свои законодательные инициативы, если их депутаты не в соавторстве с президентскими нардепами.

А вот на местах у "слуг" с монобольшинством не сложилось. Но при существующей системе монопольного управления страной можно попробовать поиграть в игру, когда путь решения проблем через местных "слуг" будет значительно короче, чем через мэров и депутатов не от "зеленых". Для этого, правда, нужно выстроить местные ячейки так, что в них будут не только политические фигуры, но и собственные исполнительные органы. Об этом ли именно идет речь, когда в местных организациях предлагают создать политсоветы и Советы общин, сказать пока сложно.

Стоит отметить еще один важный нюанс: съезду предшествовало появление двух элементов партии - движений "Зе!Женщины" и "Зе!Молодежка". На съезде их одобрили. Более полутора лет "слуги" жили без женского и молодежного крыльев, и вот теперь решили, что им это нужно. Только потому, чтобы быть похожими на другие политические силы, имеющие такие организации? Скорее, речь идет о старте активной подготовки президентской партии к выборам. Теперь у нее есть доктрина, на реализацию которой будет работать вся властная вертикаль, будут серьезно обновлены региональные ячейки под новые задачи, привлекательные проекты предлагаются женщинам и молодежи. Например, партийные социальные лифты.

И здесь вопрос не в том, поднимет ли это бурное партийное развитие рейтинг "слугам", ведь будущее этой партии зависит не столько от нее, сколько от ее лидера - президента. Вопрос в другом: способны ли политические оппоненты донести до общества несколько вещей.

Первая: Зеленский и его партия ощутимо поправели, работая на электоральном поле нацдемов, однако в других условиях они могут вернуться к идеологии "какая разница".

Вторая: пока "слуги" и президент не самоочистятся от людей, которые представляют олигархические кланы, связанные с антизападными политическими силами, заявления о намерениях двигаться к НАТО и ЕС будут оставаться заявлениями. Даже если вопрос о вступлении в НАТО вынесут на референдум под выборы.

Третья: система управления государством, которая сейчас у нас выстраивается, опасная для слабой демократии, потому что в ней почти не осталось противовесов. Можем не заметить, когда окажемся не в той "стране мечты", которую нам обещают.
 

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