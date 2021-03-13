Финансовые новости
- |
- 13.03.21
- |
- 06:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский
23:35 12.03.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Украиной санкций США, введенных против украинского олигарха, бывшего руководителя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в видеообращении, опубликованном вечером 12 марта.
"По поводу санкций США в отношении бывших владельцев "ПриватБанка". Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно, или хочешь и дальше создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других госслужащих", - заявил Зеленский.
Напомним, 5 марта США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Госдепе пояснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы, включая использование его политического влияния и властных полномочий для личной выгоды.
В ЕС заявили, что положительно оценивают санкции против Коломойского.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит
|Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия
|Вадим Денисенко о Центре противодействия дезинформации: Показательным было то, что не представили руководителя
|Наказать за Харьковские соглашения Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский
|Микитась вышел из СИЗО
|Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит
|ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины
|Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона
|Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия
Это интересно
|Автопроизводители отказались собирать автомобили для Apple — компании придётся довериться Foxconn и Magna
|Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие
|Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов
|Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»
|Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов
|Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле
|Volvo XC60 обновился и стал «умнее»