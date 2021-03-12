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ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины
15:49 12.03.2021 |
Совет ЕС на полгода продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.
"Сегодня Рада решила продлить санкции, направленные против лиц и организаций, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения путешествий, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов и в дальнейшем будут применяться до 177 человек и 48 субъектов хозяйствования.
Ограничительные меры в отношении действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, были впервые введены Евросоюзом 17 марта 2014 года.
Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.
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