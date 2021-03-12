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Яценко с «ПриватБанка» после задержания переписал состояние на родственников
19:34 11.03.2021 |
Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях.
Вечером 22 февраля от Яценко его гражданской жене перешли его корпоративные права в нескольких компаниях.
На следующий день, 23 февраля, дочери Яценко, Анне, тоже перешли крупные активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро". А это 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей.
В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что в собственности компании - 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участков и 64 автомобиля.
Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов "Слідство.Инфо", компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе".
Эти регистрационные действия журналисты отследили через Единый государственный реестр Минюста, поскольку этими активами владел до задержания непосредственно подозреваемый банкир. Не исключено, что на самом деле на родственников Яценко перешло больше активов.
Обычно в таких коррупционных делах сразу после задержания детективы НАБУ накладывают так называемый предварительный арест на имущество и активы подозреваемого. Это делается именно с той целью, чтобы задержанный не смог переписать их на других людей - как это произошло в данном случае. Затем детективы и прокуроры идут в Высший антикоррупционный суд, чтобы уже судья решил, арестовывать активы подозреваемого.
Поскольку правоохранители обратились в суд уже после того, как активы были переписаны на гражданскую жену, то Высший антикоррупционный суд отказался их арестовать. По активам, которые были переписаны на дочь банкира, то по информации источников "Следствия.Инфо" в антикоррупционных органах, правоохранители еще не обращались в суд с ходатайством об их аресте.
Журналисты обратились в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы понять, как так произошло и кто в этом виноват? В пресс-службе ответили, что детективы заблаговременно не инициировали наложения временного ареста на это имущество за загруженности и другие приоритеты.
Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Он уже внес залог и вышел из СИЗО.
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