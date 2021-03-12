Центр противодействия дезинформации начнет работу в следующий вторник – Данилов

Центр противодействия дезифнормации, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский, начнет свою работу уже в следующий вторник, 16 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга в четверг.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны такой центр сегодня был создан. Он начинает свою работу со следующего вторника. Непосредственно сам центр будет находиться в Ситуационном центре аппарата Совета национальной безопасности и обороны, который находится на улице Банковой", - отметил Данилов.

Он сообщил, что в аппарате СНБО уже около года проводят соответствующую работу, занимаясь вопросами противодействия информации.

"Сейчас будет максимальная активизация и мы будем в ежедневном режиме 24 на 7 на 365 этот центр будет работать. В центр будут привлечены представители всего нашего разведсообщества, в центр будут привлечены соответствующие министерства и ведомства, и мы сможем оказать сопротивление той дезинформации, которая в последнее время, уже на протяжении определенного периода времени, есть на территории нашей страны со стороны Российской Федерации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.