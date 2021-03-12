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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Суд не продлил расследование против Татарова благодаря подчиненным Венедиктовой

17:20 11.03.2021 |

Политика

 

Шевченковский районный суд города Киева отказался продолжать расследование уголовного производства по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, поскольку Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой не предоставил суду документ о расчете общего срока расследования производства.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Шевченковского суда от 25 февраля, сообщает "Слово и дело".

Как указано в документе, представители Офиса генпрокурора не приобщили документ, которым исчисляются общие сроки расследования дела Татарова, а потому судья не может самостоятельно осуществить вычисление указанных сроков. Суд отметил, что при таких обстоятельствах судья не может проверить обоснованность указанного ходатайства в части соблюдения общего срока досудебного расследования.

Этот отказ замгенпрокурора Алексей Симоненко обжаловал в Киевском апелляционном суде, который 1 марта определил коллегию судей в составе Василия Полосенко (докладчик), Андрея Дрыги и Виктора Габриеля.

Как сообщалось, в деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, 1 марта истекли сроки для завершения следствия из-за того, что Шевченковский районный суд Киева отказался их продлить.

По материалам: БизнесЦензор
 

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