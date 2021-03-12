Суд не продлил расследование против Татарова благодаря подчиненным Венедиктовой

Шевченковский районный суд города Киева отказался продолжать расследование уголовного производства по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, поскольку Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой не предоставил суду документ о расчете общего срока расследования производства.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Шевченковского суда от 25 февраля, сообщает "Слово и дело".

Как указано в документе, представители Офиса генпрокурора не приобщили документ, которым исчисляются общие сроки расследования дела Татарова, а потому судья не может самостоятельно осуществить вычисление указанных сроков. Суд отметил, что при таких обстоятельствах судья не может проверить обоснованность указанного ходатайства в части соблюдения общего срока досудебного расследования.

Этот отказ замгенпрокурора Алексей Симоненко обжаловал в Киевском апелляционном суде, который 1 марта определил коллегию судей в составе Василия Полосенко (докладчик), Андрея Дрыги и Виктора Габриеля.

Как сообщалось, в деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, 1 марта истекли сроки для завершения следствия из-за того, что Шевченковский районный суд Киева отказался их продлить.