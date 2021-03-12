Может ли ЕС ввести санкции против Коломойского?

У Евросоюза меньше законодательных возможностей для введения санкций, чем у США. Правовые рамки борьбы с коррупцией в Украине предусматривают введение санкций лишь за незаконное присвоение государственных средств. Этот механизм ввели в 2014 году для того, чтобы вернуть в Украину деньги, выведенные из страны чиновниками режима Виктора Януковича. После этого срок действия санкций продлевали, но в список никого не добавляли, а только вычеркивали из него.

Еще одно правонарушение, позволяющее Евросоюзу ввести санкции против граждан Украины, - это подрыв территориальной целостности страны. В 2014 году США ввели санкции против Медведчука по аналогичной статье, однако ЕС этого не сделал.

Наконец, Евросоюз может наложить штрафные меры в связи с в нарушениями прав человека во всем мире. Показательными стали первые санкции, введенные в начале марта по этому обвинению против российских чиновников, причастных к преследованию российского оппозиционного политика Алексея Навального. До этого его соратники предоставили ЕС список из 35 человек, которые, по их мнению, причастны к репрессиям и грубым нарушениям прав человека. В списке были имена и российских олигархов, в частности Романа Абрамовича и Алишера Усманова. В итоге Евросоюз ввел санкции только против четырех российских силовиков и чиновников.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель пояснил это следующим образом: "Мы не можем ввести санкции против кого-то только потому, что он нам не нравится. Говорят: накажите олигархов. Может, мы и не любим олигархов, но мы должны доказать, что люди, против которых введут санкции, прямо причастны к тому, за что мы их вводим. Это верховенство права".

Есть еще один фактор, усложняющий принятие штрафных мер в отношении Коломойского: Евросоюз не может вводить санкции против своих граждан, а украинский олигарх является также и гражданином Кипра. Правда, в прошлом году власти этой страны отменили программу предоставления "золотых паспортов" - гражданства в обмен на инвестиции, а в конце 2019 года отозвали полученное таким образом гражданство у 26 человек. Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в комментарии DW не исключил, что Кипр может лишить гражданства и Коломойского.