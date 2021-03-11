Финансовые новости
- |
- 11.03.21
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НАПК запустило обновленный реестр коррупционеров
14:55 11.03.2021 |
Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) представило обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).
Презентация обновленного реестра состоялась в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба НАПК.
В ведомстве уточнили, что среди главных обновлений Реестра коррупционеров - улучшенный поиск. Теперь найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам.
Кроме того, обновленный реестр предоставляет удобный функционал для работы с данными и содержит интерактивную карту нарушений, которая показывает, сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.
Также предусмотрена интеграция реестра с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных. Актуальная информация из Реестра будет обновляться автоматически и не будет зависеть от человеческого фактора.
Руководитель департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач пояснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.
"Проверить подлинность справки можно будет с помощью QR-кода с уникальной информацией или введя номер этой справки в Реестре. Это значительно сэкономит время для должностных лиц, предпринимателей и граждан, которым эти данные потребуются для участия или проведения государственных закупок", - пояснил чиновник.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: В двусторонних переговорах с Россией мы всегда проигрывали
|Котировки на межбанке 10 марта двигались в разные стороны, ощущались продажи доллара со стороны нерезидентов
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
|Для чего Путин готовит военную провокацию на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАПК запустило обновленный реестр коррупционеров
|Предупреждение от Путина: Зачем боевики «ЛНР» обстреляли оккупированную часть Золотого
|Монич переизбран главой Совета судей Украины
|Алексей Гарань: В двусторонних переговорах с Россией мы всегда проигрывали
|Эксперты прокомментировали решение Нацполиции о расформировании ее разрешительной системы
|Виталий Портников: Путину не нужен мирный план
Это интересно
|Skoda представила удлиненную Octavia Pro
|Apple потратит более €1 млрд на создание нового центра разработки микросхем в Германии
|Apple обвинили в сборе данных пользователей без их разрешения
|SpaceX рассказала, каким будет её будущий космопорт в Южном Техасе
|Mercedes-Benz S-Class обзавелся новой базовой версией и подешевел
|Литий-ионные батареи сделали из 100% твердотельной негорючей керамики
|Мощнейший Mercedes-Benz украсили уникальными дисками за 20 тысяч долларов