Эксперты прокомментировали решение Нацполиции о расформировании ее разрешительной системы

За последние два года органами прокуратуры было возбуждено 560 уголовных дел по факту совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов. И лишь по 6 из них подозреваемым были предъявлены обвинения. Об этом на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" во вторник заявил экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, отметив, что за наказанием лиц, допустивших нарушение законодательства, в аппарате МВД сегодня никто не наблюдает.

"Полное отсутствие ведомственного контроля за нарушителями внутри системы рождает вседозволенность и подрывает устои всего государства, - отметил экс-министр. Вспомните убийство на посту милиционера в 2015 году - подозреваемые были задержаны, им предъявили обвинение, после чего... всех отпустили! Когда лица, привлекаемые за тяжкие столь тяжкое преступление, спокойно ходят по улице и работают, в том числе, в госструктурах - это нонсенс!"

В свою очередь, экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский напомнил о кейсе с Сервисным Центром МВД Украины в Харьковской области. По его словам, в ноябре 2020 года журналисты в рамках проводимого расследования смогли получить поддельные автомобильные номера президента Владимира Зеленского, медицинские справки о пригодности к управлению транспортными средствами на имя руководителя полиции Харьковской области генерала полиции Валерия Сокуренко, справку с фотографией председателя СБУ Ивана Баканова и экс-заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова. Причем, без присутствия самих чиновников. Все это изготовили в помещении регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области. Ознакомившись с материалами, Денис Ярославский передал в ноябре 2020 года в прямом эфире соответствующие документы, свидетельствующие о многочисленных коррупционных действиях в системе сервисных центров, заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Последний пообещал их изучить и разобраться.

По словам журналиста Игоря Лесева, после выхода в эфир материалов журналистского расследования, группа компаний под руководством Сергея Вакуленко (в составе ООО "Вип-эксперт", ООО "Регион-эксперт", ООО "Транском-плюс") переехала из здания Сервисного центра МВД в другой офис. Никакой ответственности за изготовление фальшивых медицинских справок, поддельных регистрационных номеров автотранспорта и проведение незаконных сделок его купли-продажи, никто из ответственных лиц Сервисных центров или ГУНП в Харьковской области не понес. При этом только неуплатой аренды группой Вакуленко Сервисным центрам в Харькове был нанесен ущерб более 200 тысяч гривен.

По словам еще одного участника пресс-конференции, экс-военного прокурора Украины Игоря Серкова, пока фигурантам журналистского расследования не предъявлены подозрение в совершении преступления с избранием соответствующей меры пресечения, упомянутые в фильме нарушения являются абстрактными.

"Если сотрудники Сервисных центров и связанные с ними должностные лица ГУНП в Харьковской области, подозреваемые в коррупции и противоправных действиях, не понесут наказания, нет никаких гарантий, что данная схема не найдет своего продолжения уже в самое ближайшее время. Теряется главный принцип - неотвратимости наказания подозреваемых", - считает И.Серков.

Как ранее сообщалось, в Украине были расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Напомним, что неделю назад глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы. Как сообщается на странице Нацполиции в Facebook в понедельник, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, "которые будут должным образом выполнять эту работу", и в ближайшее время оно будет представлено обществу.

Клименко рассказал, что сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия, включая и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное, и травматическое - устройства для отстрела резиновых пуль.

"Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы", - сообщил глава Нацполиции.

По его словам, среди заказчиков противозаконной услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

Клименко рассказал о разоблачении девятерых сотрудников полиции, организовавших и участвовавших в схеме, среди них - чиновники Центрального аппарата Нацполиции и сотрудники в регионах. "Уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.... Сейчас наша задача - провести всестороннее служебное расследование. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде", - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований. "Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных", - сказал Клименко.

По словам экс-руководителя районного управления полиции Киева Дениса Ярославского, Нацполиция Украины расформировала все подразделения контроля над оборотом оружия в том числе из-за его обращений и журналистского расследования от проекта U.PRAVA.

Интерактивное расследование проекта журналистских расследований U.PRAVA представлено здесь - https://www.youtube.com/watch?v=QwG2FRpkcPs