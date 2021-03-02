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G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы
Послы стран "Большой семерки" на встрече с министром здравоохранения Украины напомнили о важности продолжать медреформе и сохранять прозрачные медицинские закупки.
Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, пишет "Европейская правда".
Послы отмечают, что на встрече приветствовали начало вакцинации от коронавируса в Украине и подчеркнули готовность своих стран содействовать Украине в программе вакцинации и преодолении последствий эпидемии.
"Они обсудили, что в рамках этого восстановления Украине нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результатов для украинских пациентов. Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - отмечают послы "Большой семерки".
Ранее посол ЕС в Украине также отмечал, что правила закупки лекарств и медсредств в Украине входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.
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