Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского

Журналисты и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции в начале февраля, создают свой канал на базе львовского Первого независимого. Об этом сообщает Детектора медиа со ссылкой на источники.

По данным источников, канал уже готовит рекламную кампанию и планирует начать работу в апреле.

Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Виктора Медведчука.

Источники также предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости" - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

Бывший руководитель львовского канала Роман Любицкий, не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала.

По данным источников, управлять запуском канала будет телепродюсер Алексей Семенов, ранее был продюсером 112 Украина (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг Новости, который создал Тарас Козак.