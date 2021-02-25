Финансовые новости
- |
- 25.02.21
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского
09:42 25.02.2021 |
Журналисты и менеджеры телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции в начале февраля, создают свой канал на базе львовского Первого независимого. Об этом сообщает Детектора медиа со ссылкой на источники.
По данным источников, канал уже готовит рекламную кампанию и планирует начать работу в апреле.
Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Виктора Медведчука.
Источники также предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости" - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.
Бывший руководитель львовского канала Роман Любицкий, не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала.
По данным источников, управлять запуском канала будет телепродюсер Алексей Семенов, ранее был продюсером 112 Украина (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг Новости, который создал Тарас Козак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Журналисты запрещенных каналов Медведчука создают новый канал на базе львовского
|Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов
|Разумков сомневается в том, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
|Аграрный комитет вызвал министра экономики Петрашко «на ковер»: не отдает Госпродпотребслужбу
|Twitter заблокировал 100 аккаунтов связанных с РФ и 35 аккаунтов связанных с правительством Армении
Это интересно
|Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети
|Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать
|Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей