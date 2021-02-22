Яценюк рассказал, как в 2016 году сорвали заседание Кабмина по «трубе Медведчука»

Арсений Яценюк заявил, что в 2016 году ему сорвали заседание Кабмина, где должен был рассматриваться запрет на транспортировку нефтепродуктов из РФ по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Яценюк сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он напомнил, что в 2015 году нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение к Виктору Медведчуку.

"Правительство не имеет возможности нажать на суд, и поэтому я принял решение следующее (это было 6 апреля 2016 года): я собираю заседание Кабинета Министров и один из вопросов повестки дня - введение санкций, а точнее запрет на импорт нефтепродуктов из Российской Федерации. Цель была такая, чтобы не дать возможности транспортировать эти нефтепродукты, в том числе по нефтепродуктопроводу, о котором вы говорили, имеющем отношение к господину Медведчуку ("Прикарпатзападтранс", - ред.) ", - рассказал Яценюк.

По его словам, для рассмотрения этого вопроса было созвано внеочередное заседание Кабинета Министров на 8 апреля 2016 года.

"И оно не состоялось, потому что мне сорвали кворум. Впервые в моей истории как Премьер-министра Украины мне сорвали кворум. И это фактически было последней точкой в ​​принятии мной решения о подаче заявления об отставке с должности премьер-министра" - сказал экс-глава правительства.

На вопрос, кто именно сорвал кворум, Яценюк ответил, что члены правительства от партии "Народный фронт", которую он возглавлял, пришли на заседание, а "некоторые другие члены Кабинета Министров не явились в ту пятницу".

Он также отметил, что Президент Владимир Зеленский принял государственническое решение, введя санкции против Медведчука.

Как сообщал Укринформ, СНБО поставил правоохранительным органам задачу выяснить, каким образом часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, аффилированных с двумя гражданами Украины.

На брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзападтранс".

Рассмотрев этот вопрос, СНБО приняла решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ по финансированию терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании - владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.