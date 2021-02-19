Более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок - соцопрос

57,1% украинцев не поддержали бы повторное выдвижение действующего главы государства Владимира Зеленского на президентские выборы в 2024 году, поддержали бы 27,9% респондентов, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года.

Согласно результатам опроса, представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то 18,3% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 13,8% - за Порошенко, 8,3% - за Тимошенко, 8% - за Бойко и 5,8% - за Смешко.

За уменьшение числа народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 проголосовало 89% опрошенных, 6,5% не поддержали идею, не смогли определиться с ответом 4,5% респондентов.

Что касается отношения к Зеленского в связи с его указом о блокировке телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", то у 58% опрошенных отношение не изменилось, у 20% отношение улучшилось, 17,4% стали хуже относиться к президенту, затруднились ответить 4,5% респондентов.

Социологическое исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.