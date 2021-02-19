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Украина не будет отказываться от Минских соглашений - Резников
08:08 19.02.2021 |
Украина не будет отказываться от выполнения Минских соглашений, по крайней мере до того момента, пока не будет найдена другая площадка с привлечение дополнительных партнёров, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Выходить из Минска украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014-2015 годах. И на этом настаивают наши партнёры по Нормандскому формату - Германия и Франция, которые предостерегают нас, чтобы мы придерживались единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно ТКГ, которая и была продуктом Нормандского формата", - заявил Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером, 18 февраля
В тоже время он напомнил, что Минские соглашения не являются идеальными, они требуют модернизации.
"Наше задание заключается в том, чтобы сесть за стол с нашими партнёрами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают", - убеждён вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По его словам, именно Российская Федерация нарушает Минские соглашения и об этом нужно говорить, в том числе, в Генассамблее ООН.
"Напомню, что в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" было чётко указано, что линия соприкосновения должна пролегать в определённых координатах. Согласно договорённостям, Дебальцево должно быть на подконтрольных украинскому правительству территориях. Более 1400 квадратных километров территории находятся под контролем России, а не Украины, и это неверно только с точки зрения Минских соглашений. То есть Россия уже давно их нарушает. При этом пытается сделать из Украины субъект, который якобы вышел из минского процесса. Мы им такого подарка делать не будем. Мы будем отстаивать свои позиции в Минских соглашениях", - сказал Резников
На вопрос ведущей "Что может стать "последней каплей", чтобы Украина всё-таки стала применять иную стратегию в отношении выполнения минского процесса, к примеру, может ли стать таким фактором обострение на фронте или российская паспортизация на Донбассе?" Резников ответил, что "если Украина приостановит какие-либо контакты с ТКГ, будут страдать люди, поэтому не смотря ни на какие условия, Украина должна продолжать работу в переговорном процессе, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей".
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