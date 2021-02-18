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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Печерский суд забрал у НАБУ дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей на 730 миллионов

20:48 18.02.2021 |

Политика

 

Печерский районный суд Киева 10 февраля своим решением поручил генпрокурор передать дело о хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 729,8 млн грн, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), другому органу досудебного расследования.

Как сообщает пресс-служба Бюро, НАБУ и САП 18 февраля подали апелляционную жалобу на это решение в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Согласно сообщению, речь идет о расследовании, которое детективы завершили в октябре 2020 года и уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела.

"Это - второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ - Новояворовской и Новороздольской. Первый - о хищении газа на 1,4 млрд грн - с декабря 2019 года слушается в суде. Общая сумма хищений по двум эпизодам превышает 2,1 млрд грн", - отмечается в сообщении.

НАБУ обращает внимание, что Печерский райсуд ранее уже принял решение забрать у детективов ряд другигх дел в отношении топ-коррупционеров.

"Настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах, вроде дела "ВиЭйБи Банка", заместителя председателя Офиса президента и председателя Окружного административного суда Киева. При этом решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топкорупции имеет только Высший антикоррупционный суд", - подчеркивают в НАБУ.

Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ - ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, приближенному к бывшим депутатам от БПП Ярославу и Богдану Дубневичам, которые и владели указанными ТЭЦ. Их подозревают в завладении более 300 млн кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ноябре 2019 года новым управляющим арестованных имущественных комплексов "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" было избрано ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины".
По материалам: БизнесЦензор
 

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