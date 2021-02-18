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Министр финансов пообещал послам G7, что Украина реформирует Высший совет правосудия
15:59 18.02.2021 |
Министр финансов Сергей Марченко на встрече с послами стран "Группы семи" пообещал провести в Украине реформы, необходимые для получения транша от МВФ, в том числе Высшего совета правосудия.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов G7 после встречи.
"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательства Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении.
"Выполнение этих обязательств, а также положительных планов, о которых мы слышали, по земельной реформе и финансированию перехода к эколого-ориентированной экономики, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины", - отмечается в заявлении.
В начале февраля послы стран "Группы семи" на встрече с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым напомнили ему о необходимости комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.
Комитет Верховной рады по правовой политике ранее одобрил текст законопроекта о формировании Высшей квалификационной комиссии судей.
Эксперты заявили, что документ содержит нормы, которые противоречат рекомендациям международных партнеров Украины.
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