Финансовые новости
- |
- 18.02.21
- |
- 01:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом
23:14 17.02.2021 |
Украина начала получать более 9000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей из запасов НАТО для борьбы с пандемией.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.
"Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.
Дезинфицирующее средство будет выдаваться Государственной пограничной службе Украины и ее пограничным отрядам в пунктах пропуска по всей стране.
Дезинфицирующее средство произведено латвийской компанией. Оказание помощи и транспортировка в Украину были профинансированы Латвией в рамках их вклада в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.
После этой поставки помощи Украине от НАТО в ближайшие недели ожидается прибытие новой помощи, включая мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.
Целевой фонд НАТО по реагированию на пандемию управляет запасами медицинского оборудования и предметов снабжения за счет пожертвований или целевых закупок для оказания немедленной помощи нуждающимся союзникам или партнерам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада введет налог на Google, Apple и Netflix
|В Украине есть угроза остановки оборонных закупок, что грозит сотрудничеству с НАТО - эксперты
|Я не вижу проблем у ФОПов. Не буду брать Европу, но даже в Танзании ввели РРО — интервью с Даниилом Гетманцевым
|Алексей Голобуцкий: «Слуги» могут намеренно провалить легализацию продажи оружия, отодвинув ее на годы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом
|В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной
|В Украине есть угроза остановки оборонных закупок, что грозит сотрудничеству с НАТО - эксперты
|Я не вижу проблем у ФОПов. Не буду брать Европу, но даже в Танзании ввели РРО — интервью с Даниилом Гетманцевым
|Алексей Голобуцкий: «Слуги» могут намеренно провалить легализацию продажи оружия, отодвинув ее на годы
|Расплата за тарифы. Когда Витренко и Коболев утопят друг друга
Это интересно
|Lotus показал электрический спорткар из 2030 года
|Audi даст еще один шанс электрическому R8
|На Sony подали в суд за неисправные контроллеры DualSense для PlayStation 5
|Lexus улучшил динамику гибридного LS
|Стриминговый игровой сервис Google Stadia будет предустанавливаться на хромбуки
|Jaguar полностью перейдет на электротягу через пять лет
|SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink, довела группировку до 1 тыс. 143 аппаратов