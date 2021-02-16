Финансовые новости
- |
- 16.02.21
- |
- 04:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин поддержал законопроект об увольнении главы НАБУ Сытника
17:28 15.02.2021 |
Кабинет министров на заседании в среду, 15 февраля, поддержал законопроект, который предусматривает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.
Об этом сообщает организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Facebook.
"По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение президента Зеленского. Таким образом он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19", - сказано в сообщении.
В ЦПК напомнили, что обеспечение независимости работы НАБУ предусмотрено действующей программой сотрудничества с МВФ, а на приоритет борьбы с коррупцией указывали Европарламент и власти США.
Позднее в понедельник эту информацию подтвердил министр юстиции Денис Малюська.
По словам главы Минюста, необходимость в разработке нового законопроекта возникла из-за отказа парламента рассматривать утвержденный правительством ранее законопроект №4437. Оба законопроекта призваны урегулировать ситуацию с решениям Конституционного Суда, который отменил указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора НАБУ.
"Первым подходом к барьеру стал законопроект №4437 - в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", - отметил Малюська на своей странице в Facebook.
"Поэтому правительство сделало второй подход - новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора", - уточнил министр.
Он подчеркнул, что лично поддерживает принятие законопроекта №4437, который не предусматривает прекращения полномочий Сытника.
"Мой фаворит - законопроект №4437. Но, как известно, политика - искусство возможного. И если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема - такую опцию тоже не стоит отбрасывать. Тем более, что в независимости и беспристрастности Гизо Углавы как и.о., кажется, никто не сомневается", - добавил Малюська.
Как сообщаолсь, на минувшей неделе стало известно, что детективы НАБУ начали расследование уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.
В декабре 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.
Перед этим, в ноябре 2020 года, президент Владимир Зеленский во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник будет оставаться на должности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
|Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Вадим Денисенко: Цель визита Зеленского в ОАЭ — не праздник 14 февраля, а фото с эмиром
|Банковая проваливает сотрудничество с США по Донбассу: Почему Зеленский скоро начнет мечтать о внешнем управлении
|Шантаж с «Миротворцем»: как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС
|Кабмин поддержал законопроект об увольнении главы НАБУ Сытника
|«Евросолидарность» выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко
|Зачем Украину в Брюсселе гладили по голове лопатой — интервью с Евгением Магдой
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
Это интересно
|Представлен Citroen C3 Aircross с новым дизайном
|В этом году Tesla запустит в Китае исследовательский центр, который разработает электромобиль за $25 000
|«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay
|Toyota: гибриды дешевле в содержании и менее вредны для экологии, чем электромобили
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина