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Ермак заявляет, что он не обсуждал вопрос отставки правительства
09:17 15.02.2021 |
Вопрос отставки Кабинета министров Украины не рассматривается и не обсуждается, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы это не обсуждаем. Пока во всяком случае", - заявил Ермак отвечая на вопрос о планировании обновления кадров в Кабинете министров, "учитывая запрос общества".
В тоже время он подчеркнул, что в правительстве "внимательно следят за мнением людей".
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