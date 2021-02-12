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Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что
08:18 12.02.2021 |
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит сорвать режим прекращения огня на Донбассе, несмотря на усилия российских наемников, сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - цитирует пресс-служба Офиса президента слова Зеленского во время поездки в Донецкую область.
Также глава государства подчеркнул, что посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах и на территории, находящейся за 80 км от врага по причине осложнений и больший нарушений там режима тишины со стороны российских наемников.
Зеленский также отметил, что украинские военные в случае нарушения перемирия и обстрелов украинских позиций должны давать адекватный ответ.
"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.
Президент добавил, что "они не получают от меня приказ ответа ни разу. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить".
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