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В ЕС назвали главную реформу, на которой должна сконцентрироваться Украина
22:19 11.02.2021 |
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу основной задачей для украинской власти.
Об этом он заявил после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".
"Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую, я бы отметил судебную реформу. Это - мать всех реформ. Вы не можете делать вид, что есть верховенство права, права человека без независимой судебной системы. Это - краеугольный камень демократической страны", - сказал Боррель.
По его словам, есть три основные причины, по которым стоит провести судебную реформу: это фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии, это важнейший инструмент против коррупции и это то, что нужно украинцам.
"Независимые суды и разделение ветвей власти. Без этого трудно бороться с коррупцией или с другими проблемами. Я знаю, как это трудно, но это необходимо", - добавил он.
Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.
Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.
Среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.
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