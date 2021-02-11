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Украина получила от США 10 скоростных катеров и надувные лодки
08:09 11.02.2021 |
Украинские военные получили от партнеров из США 10 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сообщение ВМС ВС Украины.
Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась в среду на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.
Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.
Атташе ВМС при посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.
"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Мэллори.
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