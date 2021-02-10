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Сторонников санкций против «112.Украина», NewsOne и ZIK больше, чем противников – опрос
12:33 10.02.2021 |
Более 3/4 украинцев знают о применении санкций против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, и большинство поддерживает это решение, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля.
Так, 78% опрошенных заявили, что знают о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.
49% поддерживают решение прекратить вещание телеканалов этих, 41% - не поддерживают. Социологи отмечают, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.
"Важно, что среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%)", - отмечают социологи.
Опрос проводится с 6 по 8 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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