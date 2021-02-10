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Еврокомиссия: Повсеместная коррупция тормозит реформы в Украине
08:33 10.02.2021 |
Повсеместная коррупция "продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Такое мнение высказал во вторник, 9 февраля, исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пленарного обсуждения в Европарламенте доклада о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.
По словам Домбровскиса, Киев в последнее время достиг "заметного прогресса" в преобразованиях, тем не менее борьба с коррупцией продолжает оставаться "ключевым условием макрофинансовой поддержки ЕС".
В Украине "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы"
Ключевые украинские институты должны опираться на сильное и независимое руководство, а также на возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства, уверены в Брюсселе.
Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что, по его мнению, в стране "давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы".
Ранее в тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг увязал с проведением реформ возможное членство Украины в НАТО. В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти страны "активно модернизируют" сектор безопасности и обороны.
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