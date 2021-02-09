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Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО: Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих
11:48 08.02.2021 |
Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в видеообращении озвучил пошаговый план евроатлантической интеграции для нынешней власти.
"Прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальной интеграции с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ", - сказал Порошенко в видеообращении, обнародованном на сайте политсилы.
Лидер партии "Европейская Солидарность" напомнил, что ровно два года назад Верховная Рада проголосовала за необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.
"Время показало, что мы не ошиблись. Власть хотя бы формально придерживается стратегии, обозначенной в Конституции. Слова, по крайней мере, говорит правильные. Но действия часто идут вразрез сказанному. Украина потеряла темп, а наши отношения с Евросоюзом вошли в кризис, который уже трудно скрыть", - отметил пятый президент.
Порошенко считает, что первое, что нужно сделать, - прекратить уничтожение антикоррупционной инфраструктуры: "гарантировать независимость НАБУ и прозрачный конкурс по выбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Образно говоря, закрыть на Банковой пункт приема чемоданов с "Большого крадивництва".
Вместе с тем, власть должна реализовать Дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ, которая соответствует критериям Евросоюза и НАТО.
"Власть сама попросила Большую Семерку предоставить этот план, но, получив его, действует с точностью до наоборот. И делает это по указанию портновской агентуры в Офисе президента. В тоже время "Европейская Солидарность" подала законопроект, по которому конкурс на должность судей Конституционного суда должен происходить так же, как мы его провели при формировании Высшего антикоррупционного суда - с привлечением комиссии независимых международных экспертов", - напомнил Порошенко.
Кроме того, политик советует углубить секторальную интеграцию в энергетической, цифровой, таможенной, шенгенской сферах. "Наличие амбициозных интеграционных проектов позволит привлечь инвестиции в Украину, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей", - убежден он.
"Смена власти в Вашингтоне открывает для Украины возможности активизировать собственные усилия по приближению Украины к НАТО. Байден на этом пути точно не будет переставлять ноги Зеленскому. С Планом действий по членству в НАТО никто за нами бегать не станет", - подчеркнул Порошенко.
По словам пятого президента именно ПДЧ запускает механизм присоединения Украины к Альянсу. "Мы в свое время планировали получения ПДЧ на 2023. Удастся ли вписать в этот график, куда в большей степени зависит от Зеленского, от способности украинской дипломатии убедить всех западных партнеров в необходимости не оглядываться на Россию", - считает он.
Лидер "Европейской Солидарности" убежден - необходимые шаги для укрепления доверия с партнерами по НАТО: "такие например, расследование слива россиянам информации о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Мы в свое время потратили не один год, чтобы убедить наших западных партнеров, в том числе из разведывательного общества, у нас секреты больше не "текут" в Москву. А тут такой ляп, который это все перечеркивает и подрывает доверие", - отметил Порошенко.
Пятый президент посоветовал нынешней власти последовать примеру опыт своей команды, которая получила Безвиз.
"Результатом упорной реформаторской работы стала достойная награда - безвиз. Наша команда не только подписала Соглашение об ассоциации. Мы еще и выиграли дипломатическую войну с Россией, которая пыталась сорвать его ратификацию. Соглашение начало работать и помогло преодолеть Украине экономический кризис. Как признали наши партнеры, за пять лет мы сделали больше для евроинтеграции, чем до нас было сделано за четверть века", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
"Наша готовность войти в открытую дверь зависит только от нас самих. От того, насколько качественно мы выполним свою домашнюю работу", - констатировал Порошенко.
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