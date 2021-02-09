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Зеленский поручил за 3 месяца запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов «Антонова»
10:00 08.02.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение ГК "Укроборонпром" совместно с Министерством образования и науки, а также "НТУУ "КПИ" создать и запустить за 3 месяца программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия "Антонов".
"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", -сообщает Офис президента Украины на своей странице в соцсети Фейбук в вовскресенье.
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