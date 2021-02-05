Неправильно давать оценку самому себе. Найем уклонился от ответа на вопрос о своей годовой зарплате в 3 млн гривен

Директор по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем прокомментировал свою годовую зарплату в 3 млн гривен. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, сообщается, что журналист поинтересовался у Мустафы Найема, считает ли он адекватным свой заработок в должности директора по вопросам активов госконцерна "Укроборонпром", когда многим украинцам не хватает денег даже оплату коммуналки.

Экс-нардеп и журналист ушел от прямого ответа, заявив, что это "неадекватно и неправильно давать оценку самому себе".

Позже, когда журналисты еще раз напомнили о нищите в стране и огромных заработках чиновников, Мустафа Найем начал просить, чтобы назвали людей, которые получали меньше на подобных должностях. При этом Найем уверяет, что сейчас на предприятии нет коррупции и грабежей, а на подходе "огроменная" реформа.

Однако он так и не ответил, считает ли свою зарплату в 3 млн/год оправданной за проделанную им работу.

Как сообщали Українські Новини, Найем был назначен на должность заместителя гендиректора досударственного концерна "Укроборонпром" в ноябре 2019 года.

Также в 2019 году Найем задекларировал 1,1 млн гривен дохода.