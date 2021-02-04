Нардеп от Слуги Народа призвал Зеленского сформировать идеологию партии

Как заявил сегодня депутат Олег Дунда, многие украинцы не понимают какова идеология партии Слуга Народа.

Далее его прямая речь:

Уважаемый господин Президент!

Я - Олег Дунда, депутат мажоритарного округа Киевщины, которого выдвигала наша партия. Когда я встречаюсь с избирателями мне очень часто задают вопрос: "Какие идеологические основы вашей партии?". Я начинаю говорить о патриотизме, об эффективной работающей экономики, о том, что Россия осуществляет уже семь лет военные действия на Востоке Украины и нам очень необходимо построить современную боеспособную армию. В конце концов, о том, что нет альтернативы евроатлантической интеграции и о других близких мне идеологических утверждениях. В ответ мне говорят, что слышали другое. Причем не только от наших оппонентов, но и от депутатов нашей фракции. И мне не всегда удается такие обвинения эффективно опровергать.

Действительно, когда формировались списки кандидатов от нашей партии ставка делалась на активных молодых людей с незапятнанной репутацией, лидеров общественного мнения на определенных территориях. Тогда стратегической задачей было изменить старый политический класс независимо от их партийной принадлежности, потому что было понятно, что реформированию и изменениям он не поддается. Видимо поэтому идеологическая и политическая однородность взглядов членов нашей команды не стояла на первом плане. Мы серьезно подвинули старый политический класс с политической сцены нашей страны, хотя ещё не полностью и не везде. Но сейчас четкое определение идеологии партии, как воплощение мировоззренческих основ Президента, становится актуальным вопросом.

Мы довольно часто дискутируем с коллегами по идеологическому мировоззрению, но это дискуссия скорее касается наших личных взглядов. Если мы уже назвались Зе-командой, то должны отстаивать прежде всего принципы Президента.

Имея в своём арсенале идеологические основы Президента Зеленского фракция в Верховной Раде стала бы действительно сильным монолитный монобольшинством. И случаи провала вопросов повестки дня остались бы в прошлом.

Все депутаты от "Слуги народа" должны понять, что никто из нас не пришел в Верховную Раду сложившимся политиком, всех нас привело к власти доверие народа к молодому, принципиально новому Президенту. Поэтому на нас лежит определенное моральное обязательство - обеспечение приоритетности реализации идеологических основ Президента Зеленского.

Но для этого желательно иметь эти идеологические основы четко сформированными. Я уверен, сейчас как раз пришло время идеологически определиться, без этого двигаться вперед невозможно! Сейчас настало время, когда каждый, кто пришел в политику под флагом Президента Зеленского должен откровенно ответить себе: "Я с Президентом Зеленским или нет?".

Те, кто не поддерживают политическую линию Президента, всегда имеют право на самостоятельную политическую внефракционную деятельность и вряд ли им в этом будут мешать. Да, возможно нас станет меньше, но мы будем сильнее, а может придут на их место другие, тоже амбициозные, но более командные игроки.

Я тезисно хочу предложить свое видение идеологического фундамента Вашей и нашей партии, но окончательное решение за Вами!

- Путь евроатлантической интеграции является безальтернативным и не подлежит дискуссии;

- Россия является государством-агрессором и такое определение неизменно до восстановления территориальной целостности Украины;

- В Украине мы строим политическую украинскую нацию, которая объединяет всех граждан, кто считает себя украинцами, независимо от этнического происхождения.

- Мы выступаем за построение рыночной экономики, ибо только она способна улучшить качество жизни граждан.

- Реформа судейства - это возвращение доверия граждан к судам.

- Мы выступаем за унитарное украинское государство и развитие мощного местного самоуправления как альтернативы проявления сепаратизма.

Возможны и другие более широкие формулировки. Я ещё раз повторяю, это мое собственное видение.

Господин Президент, время идеологически определиться! Слово за Вами.

Народный депутат Украины Олег Дунда

(Киевщина, фракция "Слуга народа")