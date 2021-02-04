Антикоррупционный суд приостановил передачу дела Татарова в СБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) остановила решение Печерского райсуда Киева о передаче дела по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова другому органу досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса по сути.

Соответствующее решение Апелляционная палата ВАКС приняла 4 февраля, передает пресс-служба НАБУ.

Суд также обязал ГБР в срок до 13:00 10 февраля предоставить упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР вытребовали якобы под предлогом расследования действий Генерального прокурора по незаконной смене прокуроров САП в производстве НАБУ и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщалось, заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурантов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.