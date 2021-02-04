Финансовые новости
- |
- 04.02.21
- |
- 17:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос
11:51 04.02.2021 |
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать, однако он все еще лидер электоральных симпатий в стране, показали результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.
Так, по итогам проведенного 2-3 февраля соцопроса социологи отмечают, что президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором. За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, за пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - 16,4%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко -12,3%.
Лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поддерживают 7,5% опрошенных, экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия Гройсмана". Владимира Гройсмана - 4,3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,0%, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 3,2%, шоумена Сергея Притулу - 3,1%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока- 2,1%, мэра Киева Виталия Кличко - 1,1%.
Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.
Также социологи отмечают, что идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных президентских выборов возросла - с 39 до 50%.
Помимо этого, по данным социологов, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 17% - в правильном. 10% - не определились.
Аудитория социсследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021г.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
ТОП-НОВОСТИ
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
|Курс доллара на межбанке провалился ниже 28,0 грн/$
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен
|Антикоррупционный суд приостановил передачу дела Татарова в СБУ
|Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но его отставки уже хочет половина украинцев - опрос
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
|Депутат Козак платил за попавшие под санкции телеканалы в Беларуси, основные доходы получал с Кипра - декларации
Это интересно
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию