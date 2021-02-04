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Депутат Козак платил за попавшие под санкции телеканалы в Беларуси, основные доходы получал с Кипра - декларации
21:46 03.02.2021 |
Народный депутат Тарас Козак осуществлял покупку попавших под санкции украинских телерадиокомпаний в Беларуси, следует из его деклараций за последние годы, размещенных на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).
В частности, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина": 57,65 млн грн - за включенные 2 февраля 2021 года в санкционный список и еще 4,66 млн грн - за три другие компании.
В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн - за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после - 1,19 млн грн комиссии банкам.
О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее - в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на $2,63 млн.
Плату 41,06 млн грн еще за одну из попавших под санкции компаний - ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) - Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. В том же году он потратил в соседней стране 20,56 млн грн на авиаперевозки.
Основным доходом депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited - 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.
Годом ранее эта кипрская компания перечислила Козаку 128,19 млн грн при других его доходах до 0,8 млн грн, в 2017 году - соответственно 36,3 млн грн и до 0,5 млн грн, тогда как в 2016 году такие дивиденды отсутствовали.
В декларации за 2019 год Козак задекларировал в белорусских МТБанке EUR1,428 млн и GBP3 и Абсолютбанке - EUR6,576 млн, тогда как его вклады в Украине были значительно скромнее - EUR3 тыс. и 378 тыс. грн в Укрбудинвестбанке, а наличные составляли 2,45 млн грн и $150 тыс.
Годом ранее у депутата в белорусском МТБанке было EUR2,16 млн и существенно меньше в украинских Укрбудинвестбанке и банке "Клиринговый дом", а наличными - 3,9 млн грн, EUR250 тыс. и $354 тыс.
В декларации за 2017 год белорусские банки отсутствовали.
Как сообщалось, медиахолдинг "Новости" 14 июня 2019 года распространил релиз о том, что Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", владельцами которого до этого был бизнесмен Петр Дыминский. В то же время информация об этой сделке в реестре НАПК отсутствует.
Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.
Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.
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