Финансовые новости
- |
- 03.02.21
- |
- 20:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Совет Европы назначил нового главу своего офиса в Украине
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине.
Об этом говорится в сообщении на facebook-странице постоянного представительства Украины при Совете Европы, передает "Европейская правда".
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новом и важном качестве.
Турция присоединилась к поздравлениям по случаю назначения нового главы офиса СЕ в Украине.
Кроме этого генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.
Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса.
Офис Совета Европы в Украине играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
|Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK
|Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»
|Разочарование Запада: Почему Кулебе пришлось оправдывать Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Совет Европы назначил нового главу своего офиса в Украине
|США поддерживают введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», "«NewsOne» и «ZIK» - посольство
|Евросоюз: Украина имеет право бороться с каналами Медведчука, но есть пределы
|Посол ЕС заявил о необходимости реформировать Высший совет правосудия
|КС: нет правовых оснований для составления админпротоколов на трех судей суда
|Кабмин ликвидировал 33 созданных ранее органа, включая Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по вопросам правописания
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
Это интересно
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию
|General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
|Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
|Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster