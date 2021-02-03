Совет Европы назначил нового главу своего офиса в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине.

Об этом говорится в сообщении на facebook-странице постоянного представительства Украины при Совете Европы, передает "Европейская правда".

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новом и важном качестве.

Турция присоединилась к поздравлениям по случаю назначения нового главы офиса СЕ в Украине.

Кроме этого генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.

Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса.

Офис Совета Европы в Украине играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.