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США поддерживают введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», "«NewsOne» и «ZIK» - посольство
16:53 03.02.2021 |
США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, которые прилагает Украина в защиту своего суверенитета и территориальной целостности, заявляет посольство США.
"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - говорится в заявлении посольства в Facebook в среду.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц.
Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".
Согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается. А само решение Кассационного админсуда Верховного суда по обжалованию указа президента может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.
В частности ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины регламентирует, что Верховному суду, как суду первой инстанции, подсудны дела по установлению Центральной избирательной комиссией результатов выборов или Всеукраинского референдума, дела по иску о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, а также дела по обжалованию актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, президента Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
В свою очередь решения Кассационного административного суда Верховного суда по обжалованию указа президента могут обжаловаться в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Ст. 23, в частности, предусматривает такую возможность апелляционного обжалования.
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