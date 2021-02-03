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Евросоюз: Украина имеет право бороться с каналами Медведчука, но есть пределы
16:50 03.02.2021 |
Европейский Союз отреагировал на введение санкций СНБО против каналов кума Путина Виктора Медведчука, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".
Стано заявил, что Евросоюзу известно о введении санкций СНБО против Тараса Козака, владельца телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, и ЕС сейчас оценивает это решение.
"По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.
Он подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано также констатировал, что украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.
"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - говорится в заявлении.
Стано добавил, что, по мнению ЕС, любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели.
"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации", - заявил пресс-секретарь.
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