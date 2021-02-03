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Украина наложила санкции на самолеты, которыми Медведчук и Козак летали в Москву
13:15 03.02.2021 |
По инициативе Службы безопасности Украины относительно молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства"
По данным источника УП, речь идет о самолетах, которыми народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак летали в Россию.
Отмечается, что относительно указанных авиакомпаний вводятся следующие санкции: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.
Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
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