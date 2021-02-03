Cанкции против «каналов Медведчука» не были введены ранее из-за предвыборной кампании - Порошенко

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отмечает, что во время его президентской каденции ограничительные меры в отношении пророссийских телеканалов не были введены из-за начала избирательной кампании.

"В октябре 2018 года именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийским украинским телеканалам. Единственная причина, по которой постановление не была реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на послевыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в среду.

Он подчеркнул, что не принял это решение, потому что "даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма". "Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно", - указал политик.

При этом Порошенко задался вопросом, почему действующий президент Украины Владимир Зеленский "ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданные ранее обороты. "И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечения к ответственности наших воинов?", - добавил политик.

"Тем не менее, политически мы поддерживаем решение СНБО как направленное на защиту Украины. Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников офиса президента Украины защищал эти телеканалы... Надеемся, что свою позицию власть подкрепит солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь. Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду... которая окопалась в офисе Зеленского и незаконно давит на суды и правоохранительные органы", - заявил лидер "Евросолидарности".

Он также предостерег власть от давления на украинские патриотические телеканалы, "потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского".

"В течение пяти лет президентства наша команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно соблюдала стандарты демократии, гарантировала обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова", - резюмировал Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.