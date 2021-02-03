Коломойский проиграл суд известному экономисту Андерсу Аслунду, который «обвинял» его в воровстве

Киевский апелляционный суд встал на сторону шведского экономиста, сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда в деле о защите чести, достоинства и репутации олигарха Игоря Коломойского. Решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд отменил решение Печерского райсуда, которое обязывало Аслунда опровергнуть ряд его высказываний в адрес Коломойского на "Ялтинской европейской стратегии": "Президент не должен встречаться с Коломойским. Только в суде нужно встречаться с человеком, укравшим пять с половиной миллиардов долларов..." и "...почему не его судят?.. Почему нет криминального дела против вора?.. Из-за того, что вор слишком много украл?..".

Киевский апелляционный суд решил, что решение Печерского суда неправильное, потому что эти заявления являются оценочными суждениями, а не фактическими данными. Также суд отметил, что в демократическом обществе известные публичные лица могут подвергаться публичной критике больше обычных людей. Суд заключил, что требования Коломойского - "вмешательство в право ответчика Аслунда на свободу слова".

Коломойский может обжаловать решение Киевского апелляционного суда в Верховном Суде.