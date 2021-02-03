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Предупреждение Лукашенко: Чем помогут Украине санкции против Никарагуа
08:31 03.02.2021 |
Ограничительные меры против центральноамериканской страны вряд ли повлияют на международную политику Никарагуа. Которую в вопросе "консульства в Крыму" явно диктуют в Москве. Но санкции выполнят роль убедительного предупреждения для ближайших соседей Украины.
Вчера Верховная Рада приняла постановление об утверждении пятилетних санкций против Республики Никарагуа. Причиной стало открытие так называемого "почетного консульства" Никарагуа в оккупированном Крыму. Еще и с назначением в качестве "почетного консула" Белавенцева, осужденного Украиной за участие в аннексии Крыма.
При этом с санкциями команда Зеленского, мягко говоря, не спешила - "консульство" было открыто еще в 2019 году, и с тех пор украинская реакция ограничивалась гневными нотами нашего МИДа.
И вот раздражение Киева перешло в международно-правовую плоскость, получив документальное измерение.
Конечно, двусторонняя торговля между Украиной и Никарагуа никогда не была чрезмерно масштабной. И в последние годы экспорт и импорт исчислялись не миллионами, а сотнями тысяч долларов. Каких-то масштабных инвестиций между странами тоже не заметно. Поэтому любые, в том числе, самые строгие санкции Киева на внешнеполитическую линию Манагуа вряд ли повлияют. Тем более, что в вопросах, которые не имеют отношения к реальным интересам Никарагуа, а касаются отдаленных постсоветских территорий, эта политическая линия формируется не столько в Манагуа, сколько в Москве.
Причина заключается в том, что Никарагуа является одним из крупнейших получателей гуманитарной помощи из России. В страну завозят из России пшеницу, сельскохозяйственную технику и автомобили: частично по привлекательным ценам, а частично - в качестве "подарка". Впрочем, этим "подарки" не исчерпываются - по данным западных СМИ, Россия строит в Никарагуа разведывательную базу, замаскированную под объект обслуживания навигационной системы ГЛОНАСС. За что Никарагуа получило 50 танков Т-72.
В результате внешняя политика Манагуа очень часто звучит в унисон с российской. Например, Никарагуа стало вторым после России государством, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии. После них были только Венесуэла, островное государство Науру и Сирия. Во время голосования по непризнанию "референдума" в Крыму Никарагуа было в списке немногочисленных государств, поддержавших российскую позицию.
Поэтому и создание "почетного консульства Никарагуа в Крыму", без вопросов, также было простимулировано Москвой. В этой ситуации никакие украинские санкции на ситуацию не повлияют.
Но и называть вчерашнее решение Рады ненужным также неправильно. Поскольку консульство Никарагуа в Крыму, скорее всего, - только пробный камень со стороны Москвы. И жесткая реакция украинского президента и парламента в этой ситуации может стать предостережением для нескольких других государств. Которые, с одной стороны, находятся под достаточным влиянием России, чтобы Москва могла предложить и им "просто открыть консульство в Крыму". А с другой - имеют существенный товарооборот с Украиной, чтобы заботиться о судьбе подобных экономических отношений. В списке подобных стран, наверное, первое место со значительным отрывом занимает Беларусь - но этим этот список не исчерпывается.
Вчерашнее санкции против Никарагуа, независимо от их прямых последствий, заставят руководство подобных государств трижды подумать перед тем, как де-факто способствовать легализации российского вторжения в Крым.
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