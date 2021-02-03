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В день празднования 30-летия независимости Украины планируется парад с привлечением военной техники – совещание у Зеленского
22:50 02.02.2021 |
В день празднования 30-летия независимости Украины планируется проведение парада с привлечением военной техники, а также ожидается приезд лидеров многих государств-партнеров, сообщает пресс-служба главы государства Владимира Зеленского по результатам совещания с представителями правительства.
"В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины - это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинский. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщины независимости. Покажем, что украинцам есть, чем гордиться", - подчеркнул президент.
Отмечается, что непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники, а вечером состоится праздничный концерт. Так, каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.
Кроме того, ожидается приезд лидеров многих государств - партнеров и друзей Украины.
Также глава государства отметил, что все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны.
"Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - подчеркнул президент.
Помимо этого, в канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины, что, по словам президента, будет иметь историческую ценность.
"Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", - отметил он.
Также состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.
Как сообщалось, саммит "Крымская платформа" запланирован накануне Дня Независимости 23 августа 2021 года.
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